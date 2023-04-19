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1 час назад

Виктория Буцаева: «Малинин такой один сейчас, показал столько четверных на ЧМ. Правильно, что он в этом направлении развивается»

Sports.ru

Тренер Виктория Буцаева высказалась об уникальности американского фигуриста Ильи Малинина.

Буцаева: «Малинин такой один сейчас, показал столько четверных на ЧМ»
Фото:  пресс-служба Team USA пресс-служба Team USA

– На этом чемпионате мира в мужском одиночном отметила определенную тенденцию: и с малым количеством четверных можно бороться за высокие места, а того же Малинина с его риском оценили достаточно скромно. Гонка за усложнением как будто бы остановилась?

– Малинин такой в мире сейчас один после Нэтана Чена. Мое мнение: если у тебя есть к этому способности и ты можешь это делать, почему бы это не развивать и не показывать? В любом случае он такой один сейчас. Показал столько четверных на чемпионате мира, аксель в четыре с половиной оборота… Мне кажется, это правильно, что он в этом направлении развивается, потому что это может. У кого, например, лучше идет в плане артистизма – они показывают эту сильную сторону. За счет этого растут и конкуренция, и интерес – тут у тебя вышел Малинин и шесть четверных прыжков, тут же вышел Джейсон Браун с обалденной произвольной программой, и настолько это все разное! Видела реакцию публики, как зрители все вскакивали после произвольных – это дорогого стоит. Каждый должен развивать то, в чем ему хорошо. За счет этого все равно растет конкуренция, ты начинаешь думать, что нужно делать и четверные, и поднимать вторую оценку. Обратила внимание, что очень классные у ребят хореодорожки, есть чему поучиться и в чем себя развить. Если ты можешь – развивай, разные направления дополняют друг друга и создают конкуренцию, – сказала Буцаева.

Фигурное катание,Илья Малинин,Джейсон Браун,
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