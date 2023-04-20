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Медведева показала фото в купальнике и восхитила фанатов

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала фотографии с отдыха на Мальдивах. Она опубликовала пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Медведева показала фото в купальнике и восхитила фанатов
© РИА Новости

Пост девушка сопроводила эмодзи «ракушка». На снимках 23-летняя спортсменка запечатлена в зеленом купальнике. За несколько часов публикация собрала более 78 тысяч лайков.

В комментариях пользователи восхитились фото. «Русалку выбросило на берег», «Красавица», «Излучаешь внутренний свет», — написали подписчики.

Instagram (организация запрещена в России) (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Медведева объяснила, почему приняла решение о завершении карьеры.

«Объективно взглянула на себя со стороны — оценила, могу ли я или не могу с точки зрения физических возможностей», — рассказала она и добавила, что хочет позаботиться о своем здоровье.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

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