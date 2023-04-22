$81.49-0.1389.35-0.11

Фигуристка Косторная рассказала, что пока не рассчитывает на медали в парном катании

Новая спортивная пара фигуристов Алена Косторная и Георгий Куница вряд ли будет способна претендовать на медали в предстоящем сезоне. Об этом Косторная в субботу рассказала "Спорт-Экспрессу".

Косторная рассказала, что пока не рассчитывает на медали в парном катании
© EPA/ТАСС

В субботу Косторная и Куница впервые представили на публике свою новую короткую программу в рамках церемонии открытия Всероссийского фестиваля балетов на льду на малой спортивной арене "Лужников".

"Пока мы ни на какие места не рассчитываем и ни на что не претендуем в данный момент. Мы выходим и пытаемся собрать свои элементы. У нас временный набор, который мы в данный момент можем чисто откатать без форс-мажоров. А способны мы на многое", - сказала фигуристка.

Косторной 19 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании. Фигуристка перешла в парное катание в январе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий