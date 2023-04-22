Фигуристка Косторная рассказала, что пока не рассчитывает на медали в парном катании
Новая спортивная пара фигуристов Алена Косторная и Георгий Куница вряд ли будет способна претендовать на медали в предстоящем сезоне. Об этом Косторная в субботу рассказала "Спорт-Экспрессу".
В субботу Косторная и Куница впервые представили на публике свою новую короткую программу в рамках церемонии открытия Всероссийского фестиваля балетов на льду на малой спортивной арене "Лужников".
"Пока мы ни на какие места не рассчитываем и ни на что не претендуем в данный момент. Мы выходим и пытаемся собрать свои элементы. У нас временный набор, который мы в данный момент можем чисто откатать без форс-мажоров. А способны мы на многое", - сказала фигуристка.
Косторной 19 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании. Фигуристка перешла в парное катание в январе.