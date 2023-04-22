Косторная рассказала, что пока не рассчитывает на медали в парном катании

"Пока мы ни на какие места не рассчитываем и ни на что не претендуем в данный момент. Мы выходим и пытаемся собрать свои элементы. У нас временный набор, который мы в данный момент можем чисто откатать без форс-мажоров. А способны мы на многое", - сказала фигуристка.