Иски WADA и РУСАДА на решение по Валиевой объединили в одно производство

Спортивный арбитражный суд (CAS) объединил в одно производство апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также иск Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе CAS.

CAS зарегистрировал апелляции WADA, РУСАДА и ISU на решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА по делу Валиевой 24 февраля.

"Все три апелляции будут рассматриваться одновременно", - ответил представитель CAS на вопрос, будут ли апелляции WADA, РУСАДА и ISU рассмотрены по отдельности.

ДАК РУСАДА ранее установил, что фигуристка совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности. В отношении Валиевой не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов чемпионата России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.

Ранее пресс-служба CAS сообщила ТАСС, что организация пока не определилась с днем, когда пройдут слушания по делу фигуристки.