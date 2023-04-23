Иски WADA и РУСАДА на решение по Валиевой объединили в одно производство

Иски WADA и РУСАДА на решение по фигуристке Валиевой объединены CAS в одно производство
Спортивный арбитражный суд (CAS) объединил в одно производство апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также иск Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе CAS.
CAS зарегистрировал апелляции WADA, РУСАДА и ISU на решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА по делу Валиевой 24 февраля.
"Все три апелляции будут рассматриваться одновременно", - ответил представитель CAS на вопрос, будут ли апелляции WADA, РУСАДА и ISU рассмотрены по отдельности.
ДАК РУСАДА ранее установил, что фигуристка совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности. В отношении Валиевой не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов чемпионата России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.
Ранее пресс-служба CAS сообщила ТАСС, что организация пока не определилась с днем, когда пройдут слушания по делу фигуристки.
16-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Она также является чемпионкой Европы 2022 года.