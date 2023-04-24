Появились подробности о процессе восстановления Костомарова

Находящийся с января в больнице олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров идет на поправку. Новые подробности процесса восстановления приводит ТАСС.

Источник агентства рассказал, что состояние 46-летнего спортсмена остается стабильным, все его показатели в норме.

«Делает восстанавливающие упражнения, скучает по дому», — добавил он.

17 апреля появилась информация, что Костомарову предстоит перенести несколько операций. Уточнялось, что хирургическое вмешательство необходимо перед протезированием. Ранее РБК сообщал, что фигурист будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца.