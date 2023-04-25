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Татьяна Тарасова: российский спорт никуда не делся, не умер

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила уровень российских спортсменов, которые уже второй год отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Тарасова: "Российский спорт никуда не делся, не умер"
© Чемпионат.com

В марте МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к стартам в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий: отсутствии поддержки СВО и принадлежности к силовым структурам. Также спортсмены не могут быть представлены в командных видах спорта.

«Когда станет понятно, что наших спортсменов допустят до соревнований, они быстро вкатятся в процесс. Российский спорт ведь никуда не делся, не умер. Все наши атлеты продолжают поддерживать высокий уровень подготовки, соревнуются внутри страны. Во многих видах спорта мы исторически на лидирующих позициях — этого никак не отнять», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

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