Тарасова: "Российский спорт никуда не делся, не умер"

«Когда станет понятно, что наших спортсменов допустят до соревнований, они быстро вкатятся в процесс. Российский спорт ведь никуда не делся, не умер. Все наши атлеты продолжают поддерживать высокий уровень подготовки, соревнуются внутри страны. Во многих видах спорта мы исторически на лидирующих позициях — этого никак не отнять», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».