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19 минут назад

Появились новые подробности о состоянии Костомарова

Елена Прошина

Олимпийский чемпион Роман Костомаров благодаря усилиям врачей находится в стабильном состоянии и постепенно восстанавливается. Об этом пишет 5-tv.ru со ссылкой на свои источники.

Появились новые подробности о состоянии Костомарова
Фото: ТАССТАСС

Собеседник телеканала рассказал, что состояние фигуриста стабилизировалось, реабилитологи продолжают работать с ним: помогают восстановить подвижность в конечностях после долгого обездвиживания. Информатор указал, что Костомарову также помогают привести в порядок легкие, чтобы он снова мог дышать самостоятельно.

Телеканал напоминает, что в начале года Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией, болезнь довела его до ужасного состояния. Врачи решили ввести фигуриста в искусственную кому и подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральнй мембраннокй оксигенации (ЭКМО). Последняя процедура насыщает кровь пациента кислородом.

Отмечается, что в ходе лечения у олимпийского чемпиона развился сепсис, позже врачи были вынуждены ампутировать ему обе стопы и кисть руки из-за гангрены. Также Костомаров пережил два инсульта.

Сейчас специалисты зафиксировали положительную динамику в лечении фигуриста. Близкие не вдавались в подробности, однако упомянули о позитивном настрое Костомарова, который готовится к протезированию.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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