Косторная рассказала, что каждые два месяца проходит медобследование

«Конечно, у нас постоянно медобследования проходят. Стандартно оно идёт два раза в год, но это зависит от того, на сколько дают тебе допуск. Мне допуск даётся не больше чем на месяца два. То есть я каждые два месяца прохожу полное обследование. Конечно, все следят за здоровьем», — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.