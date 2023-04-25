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Алёна Косторная рассказала, что каждые два месяца проходит полное медобследование

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, как часто проходит медицинские обследования.

Косторная рассказала, что каждые два месяца проходит медобследование
© Чемпионат.com

Осенью 2022 года Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании. Партнёром Косторной стал Георгий Куница, катавшийся вместе с ней в ледовых шоу. Недавно Косторная и Куница, занимающиеся у Сергея Рослякова, представили публике короткую программу.

«Конечно, у нас постоянно медобследования проходят. Стандартно оно идёт два раза в год, но это зависит от того, на сколько дают тебе допуск. Мне допуск даётся не больше чем на месяца два. То есть я каждые два месяца прохожу полное обследование. Конечно, все следят за здоровьем», — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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