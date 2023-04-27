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Валиева ответила на вопрос о своем участии в ОИ-2026

Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос, готова ли она выступить на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2026 году.

Валиева ответила на вопрос о своем участии в ОИ-2026
© Velvet Music

"Скоро будет уже полтора года, как завершилась Олимпиада. Меньше времени осталось уже до следующей Олимпиады. Так что для меня это перевернутая страница. Еще одна Олимпиада, если россиян вернут? Если все, что вы сказали, будет, то да. Но я не люблю загадывать наперед. Когда ты об этом громко заявляешь, обычно это не сбывается. Сейчас я хочу просто показывать свое катание и выступать дальше", - передает слова Валиевой "Бизнес Online".

Напомним, что во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг ученицы Тутберидзе Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. 13 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило его о решении трибунала организации оправдать Валиеву, которая не несет вины за нарушение антидопинговых правил.

Однако спортсменку лишили золотой медали чемпионата России 2021 года. Ранее Камила Валиева рассказала, что ее собака трясется при виде Этери Тутберидзе.

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