Валиева ответила на вопрос о своем участии в ОИ-2026

"Скоро будет уже полтора года, как завершилась Олимпиада. Меньше времени осталось уже до следующей Олимпиады. Так что для меня это перевернутая страница. Еще одна Олимпиада, если россиян вернут? Если все, что вы сказали, будет, то да. Но я не люблю загадывать наперед. Когда ты об этом громко заявляешь, обычно это не сбывается. Сейчас я хочу просто показывать свое катание и выступать дальше", - передает слова Валиевой "Бизнес Online".