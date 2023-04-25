Загитова стала амбассадором «Татнефти»

«Очень рада быть в команде «Татнефти». Татарстан для меня особое место, здесь я росла, впервые встала на коньки. Во многом опыт, который я получила в Татарстане, позволил мне стать Олимпийской чемпионкой. «Татнефть» очень много уделяет внимания развитию детского спорта, и я рада, что смогу вместе с Компанией участвовать в этом», — приводит слова Загитовой телеграм-канал «Мы Татнефть».