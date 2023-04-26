Валиева рассказала, что ее собака трясется при виде Тутберидзе

Фигуристка Камила Валиева рассказала о любимом животном и отношении к нему своего наставника Этери Тутберидзе.
«Он, кстати, прилетел с нами в Казань. Он прекрасный, как тот самый друг, который всегда поддержит. Порода собаки — померанский шпиц.
Нет, не боится летать, нормально. Он боится дальних перелетов, но в Казань лететь час, поэтому ему не страшно.
Нравится ли он Тутберидзе? Да, он ей нравится. Он очень любит ее, когда видит Этери Георгиевну даже трясется», — передает слова Валиевой «Матч ТВ».
В сезоне 2022/23 Валиева стала второй на чемпионате России, проиграв Софье Акатьевой. На днях олимпийская чемпионка Пекина стала второй в финале Гран-при России. Победу одержала другая ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян.
Напомним, что во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг спортсменки. В пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.
Она стала обладателем золотой награды в командном турнире. В личном первенстве Валиева заняла четвертое место.