Валиева рассказала, что ее собака трясется при виде Тутберидзе

«Он, кстати, прилетел с нами в Казань. Он прекрасный, как тот самый друг, который всегда поддержит. Порода собаки — померанский шпиц.



Нет, не боится летать, нормально. Он боится дальних перелетов, но в Казань лететь час, поэтому ему не страшно.



Нравится ли он Тутберидзе? Да, он ей нравится. Он очень любит ее, когда видит Этери Георгиевну даже трясется», — передает слова Валиевой «Матч ТВ».