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«Даже трясется»: Валиева рассказала о реакции своей собаки на Тутберидзе

Фигуристка Камила Валиева рассказала о любимой собаке и о том, как она относится к тренеру спортсменки Этери Тутберидзе. Об этом пишет «Газета.ру».

Валиева рассказала, что ее собака трясется при виде Тутберидзе
© РИА Новости

По словам Камилы, померанский шпиц по кличке Лева часто путешествует со своей хозяйкой. При этом фигуристка добавила, что пес не боится летать на близкие расстояния.

«Он прекрасный, как тот самый друг, который всегда поддержит», - поделилась Валиева.

Она также рассказала, что собака пришлась по душе ее тренеру Этери Тутберидзе. Лева, в свою очередь, тоже полюбил наставницу хозяйки и всегда радостно ее приветствует.

«Он очень любит ее, когда видит Этери Георгиевну даже трясется», — добавила спортсменка.

Камила Валиева прибыла в Казань, где примет участие в ледовом шоу Этери Тутберидзе. Во вторник фигуристка посетила матч Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА, который состоялся в Казани. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

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