Камиле Валиевой 17 лет: яркие спортивные кадры

26 апреля российской фигуристке, олимпийской чемпионке в командном соревновании (2022), чемпионке Европы (2022) и чемпионке мира среди юниоров (2020) Камиле Валиевой исполняется 17 лет.

Сегодняшний день спортсменка проведет на льду. Сейчас Камила Валиева находится в Казани, где на «Татнефть Арене» состоится ледовое шоу Этери Тутберидзе .

Накануне журналисты спросили у фигуристки, что она пожелала бы себе на день рождения. Валиева призналась, что хотела бы спокойствия и просто радоваться каждому моменту в своей жизни.