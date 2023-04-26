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Камиле Валиевой 17 лет: яркие спортивные кадры

26 апреля российской фигуристке, олимпийской чемпионке в командном соревновании (2022), чемпионке Европы (2022) и чемпионке мира среди юниоров (2020) Камиле Валиевой исполняется 17 лет.

Сегодняшний день спортсменка проведет на льду. Сейчас Камила Валиева находится в Казани, где на «Татнефть Арене» состоится ледовое шоу Этери Тутберидзе.

Накануне журналисты спросили у фигуристки, что она пожелала бы себе на день рождения. Валиева призналась, что хотела бы спокойствия и просто радоваться каждому моменту в своей жизни.

Самые яркие спортивные кадры одной из лучших фигуристок России – в галерее «Рамблера».

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