Реабилитолог оценил шансы Костомарова восстановиться после ампутаций

Реабилитолог Константин Терновой оценил шансы олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова восстановиться после ампутаций. Его слова передает Sport24.

Врач заявил, что процесс реабилитации Костомарова будет трудным и долгим. Терновой объяснил, что потребуется много времени и усилий, чтобы восстановить истощенный организм, а также устранить проблемы в опорно-двигательной системе и подготовить его к операциям для протезирования.

Кроме того, специалист отметил важность работы с психологическим состоянием спортсмена. «Тут нет страховки, реабилитологи попытаются вернуть хоть в каком-то виде состояние организма Роману, но никто точно ничего не скажет даже после завершения всех восстановительных процедур», — отметил Терновой.

Ранее сообщалось, что у Костомарова возникли сложности в процессе реабилитации.

«Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», — заявил один из источников РБК.

17 апреля стало известно, что Костомарову предстоит перенести несколько операций. Уточнялось, что хирургическое вмешательство необходимо перед протезированием.