Роману Костомарову провели операции по протезированию

Врачи столичной клиники провели фигуристу Роману Костомарову операции по протезированию на стопе и кисти, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, в настоящее время спортсмен находится в сознании, его состояние постепенно улучшается.

Кроме того, медики готовят его к для транспортировки в Германию. Немецкие специалисты уже подключились по телемедицине к процессу его реабилитации.

Ранее сообщалось, что врачи будет активно наблюдать за здоровьем Костомарова в течение минимум шести месяцев.

В частности, они будут контролировать общие показатели, психическое состояние, свертываемость крови и многие другие аспекты.