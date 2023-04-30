Mash: Роману Костомарову провели операции по протезированию
Врачи столичной клиники провели фигуристу Роману Костомарову операции по протезированию на стопе и кисти, пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, в настоящее время спортсмен находится в сознании, его состояние постепенно улучшается.
Кроме того, медики готовят его к для транспортировки в Германию. Немецкие специалисты уже подключились по телемедицине к процессу его реабилитации.
Ранее сообщалось, что врачи будет активно наблюдать за здоровьем Костомарова в течение минимум шести месяцев.
В частности, они будут контролировать общие показатели, психическое состояние, свертываемость крови и многие другие аспекты.
В общей сложности, по прогнозам экспертов, процесс восстановления может занять несколько лет.