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В WADA не будут комментировать дело Валиевой до вынесения вердикта CAS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не намерено делать какие-либо комментарии о ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) по искам, связанным с нарушением антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе WADA.

В WADA не будут комментировать дело Валиевой до вынесения вердикта CAS
© РИА Новости

"Дело, о котором идет речь, находится на рассмотрении, поэтому WADA на данный момент не может давать комментарии", - сказал сотрудник пресс-службы WADA.

23 апреля пресс-служба СAS сообщила ТАСС о том, что суд объединил апелляции WADA, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу Валиевой в одно производство. Апелляции были зарегистрированы 24 февраля.

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) ранее установил, что фигуристка совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности. В отношении Валиевой не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов чемпионата России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль. CAS пока не определился с днем, когда пройдут слушания по апелляциям на решение ДАК РУСАДА.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Она также является чемпионкой Европы 2022 года.

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