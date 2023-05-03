В WADA не будут комментировать дело Валиевой до вынесения вердикта CAS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не намерено делать какие-либо комментарии о ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) по искам, связанным с нарушением антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе WADA.

"Дело, о котором идет речь, находится на рассмотрении, поэтому WADA на данный момент не может давать комментарии", - сказал сотрудник пресс-службы WADA.

23 апреля пресс-служба СAS сообщила ТАСС о том, что суд объединил апелляции WADA, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу Валиевой в одно производство. Апелляции были зарегистрированы 24 февраля.

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) ранее установил, что фигуристка совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности. В отношении Валиевой не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов чемпионата России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль. CAS пока не определился с днем, когда пройдут слушания по апелляциям на решение ДАК РУСАДА.