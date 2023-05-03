Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров пройдет реабилитацию в России.

Ранее в СМИ сообщалось, что 46-летний фигурист может отправиться в Германию, где пройдет реабилитацию и протезирование. Однако, как сообщает "Советский спорт", восстановление Костомарова пройдет в России.

Источник уточнил, что протезирование начнется только через несколько недель. Костомаров ни при каких обстоятельствах не будет перевезен в Германию, вся информация об этом - не более чем слухи.