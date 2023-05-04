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Ученица Тутберидзе упала на шоу Авербуха, посвященном Великой Отечественной войне

Фигуристка Дарья Усачева, которая пока не вернулась на соревновательный лед из-за восстановления от тяжелой травмы, показала программу на ледовом шоу Ильи Авербуха "Любимые песни о главном", посвященном грядущему Дню Победы.

Ученица Тутберидзе упала на шоу Авербуха, посвященном Великой Отечественной войне
© Газета.Ru

Ученица Этери Тутберидзе выступила под композицию "А он мне нравится" в живом исполнении. Усачева упала с первого прыжка — тройного флипа, но затем исполнила чисто двойной аксель.

Ранее беженец из Донецка выступил на этом шоу под живой вокал супруги Авербуха - Елизаветы Арзамасовой.

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