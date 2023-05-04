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Мужская пара фигуристов исполнила смертельное сальто на шоу Авербуха

Мужской дуэт фигуристов-акробатов Григорий Забелло и Анатолий Сластин выступил на ледовом шоу Ильи Авербуха "Любимые песни о главном", посвященном победе СССР в Великой Отечественной войне. Спортсмены катались под композицию "Первым делом самолеты" и исполнили в паре несколько смертельно опасных элементов.

Мужская пара фигуристов исполнила смертельное сальто на шоу Авербуха
© Газета.Ru

Во-первых, мужчины показали поддержку, когда один встал коньками на плечи другого и полностью выпрямился.

Во-вторых, Забелло и Анатолий Сластин исполнили два сальто - один из партнеров опирался на колени другого и делал сальто назад.

В-третьих, один раз фигуристы показали смертельный трюк: один лежал на льду, а второй исполнял сальто над ним.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева исполнила один прыжок на шоу Авербуха в честь Дня Победы.

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