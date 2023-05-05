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Матыцин выступил за проведение выборов главы Федерации фигурного катания России

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выступил за проведение внеочередной конференции Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для избрания президента организации.

Матыцин выступил за проведение выборов главы Федерации фигурного катания России
© Чемпионат.com

«Считаю, что статус президента нужно делать легитимным. Понятно, что необходим период для того, чтобы более внимательно проанализировать ситуацию, но не думаю, что статус исполняющего обязанности в такой большой федерации нужно сохранять до Олимпийских игр 2026 года. Тем более что мне неизвестно об оппозиции в отношении кандидатуры Сихарулидзе», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, исполняющим обязанности президента ФФККР является олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе. Кандидатура бывшего фигуриста была единогласно поддержана всеми членами исполкома. Выборы главы ФФККР проходят раз в четыре года. Следующая отчётно-выборная конференция должна состояться в 2026 году.

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