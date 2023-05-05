Матыцин выступил за проведение выборов главы Федерации фигурного катания России

«Считаю, что статус президента нужно делать легитимным. Понятно, что необходим период для того, чтобы более внимательно проанализировать ситуацию, но не думаю, что статус исполняющего обязанности в такой большой федерации нужно сохранять до Олимпийских игр 2026 года. Тем более что мне неизвестно об оппозиции в отношении кандидатуры Сихарулидзе», — приводит слова Матыцина ТАСС.