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Щербакова перевоплотилось в героиню Honkai. Видео

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала в своем Телеграм-канале видео, на котором она перевоплощается в героиню компьютерной игры Honkai: Star Rail.

Свое преображение спортсменка назвала, как: «трепещущая Бабочка под завесой тьмы».

«Зеле — вдохновляющий персонаж, которая привыкла быть самостоятельной и во всем полагаться на себя и свои силы, а это очень откликается», — написала о своей героине Анна.

Фигуристка рассказала, что ей очень приятно быть частью мира Honkai и выступать в роли главной героини. Поклонники с восторгом восприняли перевоплощение спортсменки.

«Порхаешь на льду как бабочка»; «Лучший косплей и крутая коллаборация!»; «И взгляд в конце, ставший уже легендарным»; «Аня, отличное перевоплощение! Ты очень тонко чувствуешь Восток!» - написали фолловеры.

Ранее Щербакова рассказала, что ей понравился опыт работы телеведущей, однако в новом сезоне она планирует вернуться на лед в качестве фигуристки.

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