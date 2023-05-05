Щербакова перевоплотилось в героиню Honkai. Видео
Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала в своем Телеграм-канале видео, на котором она перевоплощается в героиню компьютерной игры Honkai: Star Rail.
Свое преображение спортсменка назвала, как: «трепещущая Бабочка под завесой тьмы».
«Зеле — вдохновляющий персонаж, которая привыкла быть самостоятельной и во всем полагаться на себя и свои силы, а это очень откликается», — написала о своей героине Анна.
Фигуристка рассказала, что ей очень приятно быть частью мира Honkai и выступать в роли главной героини. Поклонники с восторгом восприняли перевоплощение спортсменки.
«Порхаешь на льду как бабочка»; «Лучший косплей и крутая коллаборация!»; «И взгляд в конце, ставший уже легендарным»; «Аня, отличное перевоплощение! Ты очень тонко чувствуешь Восток!» - написали фолловеры.
Ранее Щербакова рассказала, что ей понравился опыт работы телеведущей, однако в новом сезоне она планирует вернуться на лед в качестве фигуристки.