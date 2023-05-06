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В Ассоциации фигурного катания США высказались об извинениях Малинина

Ассоциация фигурного катания США (USFSA) прокомментировала инцидент с фигуристом Ильей Малининым, которому пришлось извиняться за свои слова.

В Ассоциации фигурного катания США высказались об извинениях Малинина
© Газета.Ru

«Хотя Илья принес извинения за свои слова, мы посоветовали ему посетить специальный тренинг, чтобы он мог лучше понять ЛГБТК+ сообщество в фигурном катании и обществе в целом. Мы поддерживаем ЛГБТК+ сообщество и никогда не оправдываем дискриминацию», — передает слова организации USA TODAY.

Напомним, что во время прямого эфира фигурист отвечал на вопросы подписчиков, один из них попросил его доказать, что он гетеросексуал. На это Малинин ответил, что он больше не может им оставаться, поскольку иначе не получит высокие компоненты.

Позже Малинин в своих соцсетях принес извинения и выразил надежду, что этот инцидент станет для него уроком на будущее.

17-летний Малинин является американцем с русскими корнями. В сентябре впервые в истории чисто исполнил четверной аксель в произвольной программе на турнире U.S. International Classic, который проходил в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) 14 сентября. Фигурист является вице-чемпионом мира в одиночном катании.

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