Чехия запросила переход в свою команду российского фигуриста

Речь идет о выступающем в танцах на льду Дарио Чиризано.

Чешская федерация фигурного катания обратилась в ФФККР с вопросом о переходе выступающего в танцах на льду Дарио Чиризано. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Чиризано сообщил, что будет тренироваться с новой партнершей, представительницей Чехии Денизой Цимловой.