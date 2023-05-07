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Чехия запросила переход в свою национальную команду российского фигуриста

Речь идет о выступающем в танцах на льду Дарио Чиризано.

Чехия запросила переход в свою команду российского фигуриста
© РИА Новости

Чешская федерация фигурного катания обратилась в ФФККР с вопросом о переходе выступающего в танцах на льду Дарио Чиризано. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Чиризано сообщил, что будет тренироваться с новой партнершей, представительницей Чехии Денизой Цимловой.

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Напомним, что Дарио выступал в дуэте с Ириной Хаврониной. Они являются победителями юниорского первенства России и юношеской Олимпиады-2020.

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