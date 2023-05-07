Чехия запросила переход в свою команду российского фигуриста

Чехия запросила переход в свою национальную команду российского фигуриста
Речь идет о выступающем в танцах на льду Дарио Чиризано.
Чешская федерация фигурного катания обратилась в ФФККР с вопросом о переходе выступающего в танцах на льду Дарио Чиризано. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Чиризано сообщил, что будет тренироваться с новой партнершей, представительницей Чехии Денизой Цимловой.
Напомним, что Дарио выступал в дуэте с Ириной Хаврониной. Они являются победителями юниорского первенства России и юношеской Олимпиады-2020.