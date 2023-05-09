Телеведущая Михеева обратилась к Костомарову после его сообщения в соцсети

Российская актриса и телеведущая Алла Михеева на своей странице в социальных сетях прокомментировала первое сообщение олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова после госпитализации. Ранее Костомаров впервые за долгое время опубликовал сообщение в социальной сети, в котором поблагодарил всех за поддержку в процессе восстановления после тяжелой болезни.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Впоследствии спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, где провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. СМИ писали о том, что Костомаров из-за последствий болезни перенес несколько операций по ампутации конечностей. Сейчас фигуриста готовят к операции по протезированию.