Костомаров по-прежнему находится в московской клинике

Олимпийский чемпион Роман Костомаров по-прежнему находится в «Коммунарке», слухи о его отъезде за границу для реабилитации и протезирования не соответствуют действительности, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что ранее в интернете появилась информация о тайном отъезде Костомарова в одну из европейских стран для лечения.

Источник пояснил, что Роман по-прежнему находится в клинике. Фигурист, добавил он, не планирует поездку за границу, российские специалисты в состоянии вылечить его.