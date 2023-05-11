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Костомаров по-прежнему находится в московской клинике

Олимпийский чемпион Роман Костомаров по-прежнему находится в «Коммунарке», слухи о его отъезде за границу для реабилитации и протезирования не соответствуют действительности, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Костомаров по-прежнему находится в московской клинике
© РИА Новости

Отмечается, что ранее в интернете появилась информация о тайном отъезде Костомарова в одну из европейских стран для лечения.

Источник пояснил, что Роман по-прежнему находится в клинике. Фигурист, добавил он, не планирует поездку за границу, российские специалисты в состоянии вылечить его.

Режиссер театрализованных шоу Илья Авербух сообщил ранее, что состояние здоровья Костомарова постепенно улучшается.

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