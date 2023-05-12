Озвучены подробности предстоящего Костомарову протезирования

Стали известны подробности протезирования, предстоящего олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову. Их озвучили «Известия».

Источник издания заявил, что к операциям могут быть привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы. Однако устанавливать их будут в России, когда это позволит состояние здоровья фигуриста. Отмечается, что в настоящее время врачи изучают клиники, в которых можно провести подобную операцию.

11 мая «Московский комсомолец» сообщил, что Костомаров уехал на лечение за границу. Однако жена 46-летнего спортсмена Оксана Домнина опровергла эту информацию.