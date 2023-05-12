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Озвучены подробности предстоящего Костомарову протезирования

Стали известны подробности протезирования, предстоящего олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову. Их озвучили «Известия».

Источник издания заявил, что к операциям могут быть привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы. Однако устанавливать их будут в России, когда это позволит состояние здоровья фигуриста. Отмечается, что в настоящее время врачи изучают клиники, в которых можно провести подобную операцию.

11 мая «Московский комсомолец» сообщил, что Костомаров уехал на лечение за границу. Однако жена 46-летнего спортсмена Оксана Домнина опровергла эту информацию.

Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

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