Реабилитолог рассказал, зачем привозить к Костомарову немецких врачей

"Почему могут привлечь иностранных специалистов для установки протезов? В России нет промышленности индивидуальных протезов. Дело не в специалистах, а именно в промышленности. Мы не можем производить протезы, которые бы подходили Роману. Думаю, к Костомарову приедут специалисты из Германии, где производство подобных протезов очень развито. Ездить сейчас ему не рекомендуется, а вот приехать к нему могут", — цитирует специалиста Sport24.