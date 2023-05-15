Реабилитолог рассказал, зачем привозить к Костомарову немецких врачей

Врач-реабилитолог Терновой рассказал, зачем привозить немецких врачей к фигуристу Костомарову
Врач-реабилитолог, травматолог-ортопед Константин Терновой прокомментировал информацию, что врачи из Германии могут приехать в Россию для установки протезов олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову.
"Почему могут привлечь иностранных специалистов для установки протезов? В России нет промышленности индивидуальных протезов. Дело не в специалистах, а именно в промышленности. Мы не можем производить протезы, которые бы подходили Роману. Думаю, к Костомарову приедут специалисты из Германии, где производство подобных протезов очень развито. Ездить сейчас ему не рекомендуется, а вот приехать к нему могут", — цитирует специалиста Sport24.
Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что к Костомарову могут приехать зарубежные врачи и привезти протезы.
О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Впоследствии спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, где провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. СМИ писали о том, что Костомаров из-за последствий болезни перенес несколько операций по ампутации конечностей. Сейчас фигуриста готовят к операции по протезированию.