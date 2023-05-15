$77.20+1.3284.25+1.36

Врач-реабилитолог Терновой рассказал, зачем привозить немецких врачей к фигуристу Костомарову

Врач-реабилитолог, травматолог-ортопед Константин Терновой прокомментировал информацию, что врачи из Германии могут приехать в Россию для установки протезов олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову.

Реабилитолог рассказал, зачем привозить к Костомарову немецких врачей
© Газета.Ru

"Почему могут привлечь иностранных специалистов для установки протезов? В России нет промышленности индивидуальных протезов. Дело не в специалистах, а именно в промышленности. Мы не можем производить протезы, которые бы подходили Роману. Думаю, к Костомарову приедут специалисты из Германии, где производство подобных протезов очень развито. Ездить сейчас ему не рекомендуется, а вот приехать к нему могут", — цитирует специалиста Sport24.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что к Костомарову могут приехать зарубежные врачи и привезти протезы.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Впоследствии спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, где провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. СМИ писали о том, что Костомаров из-за последствий болезни перенес несколько операций по ампутации конечностей. Сейчас фигуриста готовят к операции по протезированию.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий