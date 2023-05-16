История противостояния Плющенко и Ягудина

Плющенко и Ягудин ожесточённо боролись за медали и перенесли свою ненависть друг к другу со льда в обычную жизнь. Чем же всё закончилось?

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Алексей Ягудин и Евгений Плющенко подарили нам самое эпичное, но вместе с тем токсичное противостояние в мире фигурного катания. Два легендарных одиночника много лет боролись за внимание Алексея Мишина и пытались одолеть друг друга на важнейших стартах. Они радовались падениям соперника и не чурались грязных методов, ведь в ход шла даже чёрная магия!

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Когда же фигуристы объявили о завершении карьеры, все вздохнули с облегчением. Казалось, их вражда окончена, а старые обиды позабыты, но не тут-то было! Свою неприязнь Евгений и Алексей перенесли со льда в обычную жизнь — их соперничеству не видать конца и края, и решить, кто же из них прав, а кто виноват, невероятно трудно.

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Над Ягудиным издевались, а тот бил Плющенко

Встреча будущих непримиримых соперников случилась, когда юный Евгений Плющенко вынужденно переехал в Санкт-Петербург после закрытия родной спортивной школы в Волгограде. 11-летний фигурист перебрался на каток «Юбилейного» к Алексею Мишину, где уже второй год занимался 13-летний Алексей Ягудин.

Оба спортсмена в силу возраста пока оставались в тени своих старших коллег — олимпийского чемпиона Алексея Урманова, Руслана Новосельцева и Олега Татаурова — и были в основном предоставлены сами себе — тренер уделял им не так много внимания. Подобная свобода позволяла им не только оттачивать своё мастерство, чтобы затем впечатлить наставника, но и заниматься типичными для мальчишек шалостями. Хотя, надо отметить, в большей степени Плющенко и Ягудин были жертвами издёвок одногруппников. Алексей признавался, что однажды его заперли в тесном шкафчике в раздевалке и продержали там около часа. Не избежал незавидной участи и Евгений, которому постоянно пытались указать место, в том числе и его главный конкурент:

«Вали в свой Волгоград!» Эту фразу я слышал и от других спортсменов, но от Ягудина чаще всего. Конечно, я получал от него зуботычины. Как от старшего и более сильного. Причём, как правило, если он меня бил, делал это исподтишка», — рассказывал Плющенко о тех временах в автобиографии.

Ягудин и Плющенко боролись за внимание Мишина

Несмотря на то что первые победы в их противостоянии с Евгением одерживал Алексей (так было и на юношеском чемпионате мира в Австралии в сезоне-1995/1996, и на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге спустя год), его неприязнь к сопернику лишь росла. Негативные эмоции овладевали Ягудиным каждый раз, когда он проигрывал Урманову, ведь чаще всего на соревнованиях он оказывался с ним, а не с Плющенко, который ездил на другие старты, где выигрывал в отсутствие высокой конкуренции.

Мишин как мог разводил подопечных по разным турнирам, но именно это заставило Алексея думать, что наставник больше расположен к Евгению. По его мнению, Алексей Николаевич специально ставил его в трудное положение, в то время как его одногруппник без всяких усилий набирал нужный авторитет у судей.

Иронично, что сам Плющенко видел ситуацию иначе. Он считал, что фаворитом Мишина был Ягудин, которому доставались лучшие программы, музыка, костюмы и уделялось больше времени. Сам же он «собирал остатки». Напряжение между Евгением и Алексеем росло, в то время как последний также вошёл в конфронтацию с собственным тренером. В сезоне-1997/1998 Ягудин обошёл Плющенко пять раз, забрал золото чемпионата Европы в Милане и отобрался на Олимпийские игры в Нагано. Однако это не заставило Мишина проявить к ученику больше симпатии, чем он заслуживал на тот момент: наставник был крайне недоволен недисциплинированностью фигуриста. Дошло даже до того, что во время европейского первенства Алексей Николаевич отобрал у Алексея игровую приставку, запретил общаться с другими спортсменами, а также строго следил за тем, во сколько он возвращался в номер отеля. Долго так продолжаться не могло.

Провал на Олимпиаде и болезненный уход к Тарасовой

Сотрудничество Ягудина с Мишиным оборвалось аккурат после Игр в Нагано. Алексей, который ехал за золотом, стал лишь пятым, а первую строчку занял ученик Татьяны Тарасовой Илья Кулик. А произошло это из-за нелепой причины — Ягудин простудился, сев под кондиционер после короткой программы, хотя тренер предупреждал его об опасности. В произвольной фигурист не смог показать свой максимум из-за температуры в 40 градусов и был разочарован, равно как и Мишин, который не только не сказал спортсмену ободряющих слов, но и покинул «кисс энд край», оставив того одного наблюдать за оценками, не сулившими ему ничего хорошего.

Отношения тренера и ученика зашли в тупик, а подтверждением тому стало то, что Алексей Николаевич был единственным, кто не заступился за Алексея, когда Федерация фигурного катания России вместо него захотела отправить на постолимпийский чемпионат мира Плющенко. Ягудин всё-таки съездил на мировое первенство, взял там золото, но затем решил покинуть группу.

Фигурист обратился за помощью к Татьяне Тарасовой, что стало ещё одним ударом для Мишина. После перехода спортсмену грозили, что отныне он не выиграет ни одного старта. И казалось, так оно и будет.

Чёрная магия помогла Ягудину одолеть Плющенко?

Поначалу Ягудин не мог добиться успеха у нового тренера: Татьяна Анатольевна пыталась полностью изменить образ Алексея на льду, превратив его из гения техники в виртуозного катальщика. Чтобы переучиться, фигуристу требовалось время, которым вовсю пользовался Плющенко. Евгений не скрывал, что обрадовался уходу соперника, ведь это освободило его и позволило реализовать весь свой потенциал. За три года он проиграл Ягудину лишь на двух топ-турнирах и рассчитывал увеличить счёт побед в Солт-Лейк-Сити.

Однако та Олимпиада закончилась для Плющенко драматично, и, похоже, не обошлось без тёмных сил. Для поднятия духа Ягудина Тарасова пригласила в свою команду психолога Рудольфа Загайнова, у которого была крайне противоречивая репутация — ходили странные слухи, что он может сглазить и загипнотизировать конкурентов Алексея. Евгения предупреждали об этом, но он отнёсся к этому несерьёзно. Вот только стоило это ему слишком дорого.

На первом же прыжке в короткой программе — любимом четверном тулупе — он упал и откатился на четвёртое место в турнирной таблице. По тем временам это означало конец. Несмотря на то что в произвольной Плющенко «звенел», его катание было безупречно, выиграть он не смог, потому что и Ягудин не ударил в грязь лицом.

«Трибуны замерли, пока я готовил свой первый каскад с четверным прыжком. Я посмотрел в сторону левого угла борта, чтобы убедиться, что не приземлюсь слишком близко. И наткнулся на колючий взгляд Мишина. Мой бывший наставник стоял у бортика, точно зная, что я вижу его, и не сводил глаз. «Не дождётесь, Алексей Николаевич!» — процедил я сквозь зубы, легко вошёл в прыжок и чётко приземлился. В завершение прыгнул тройной лутц как раз в том углу, где стоял Мишин, и одарил его беззаботной улыбкой.

Когда Плющенко упал в короткой, я подпрыгнул и закричал: «Да! Да! Да!» Вряд ли эта выходка красит меня, но на карту было поставлено слишком многое, и я не мог, да и не хотел скрывать свою радость. В тот момент я понял, что стану чемпионом», — так описывал те мгновения в своей книге олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити.

Соперничество, которое стало неотъемлемой частью жизни

После Ягудин выиграл чемпионат мира в Японии, а на следующем старте фактически завершил карьеру. Плющенко официально покинул большой спорт в 2017 году, предварительно взяв два золота и серебро Олимпиады. Можно было сказать, что эпичное противостояние Алексея и Евгения подошло к концу, но фигуристы перенесли свою ненависть друг к другу со льда в обычную жизнь. Их отношения и по сей день трудно назвать приятельскими.

Спортсмены долгое время конкурировали в ледовых шоу, в телепрограммах, а когда Плющенко стал тренером и открыл собственную академию, то нападки Ягудина, ставшего успешным ведущим и комментатором, увеличились. Пока Евгений вёл информационную войну против штаба Этери Тутберидзе, его атаковал с критикой вечный соперник. Ягудин не раз сомневался в тренерских способностях Плющенко, вставал на сторону коллег Тутберидзе (чего стоит только перепалка с Ренатом Лайшевым!), да и в целом довольно скромно описывал заслуги учениц двукратного олимпийского чемпиона по сравнению с восторженными речами о фигуристках из других групп.

Последняя масштабная стычка между легендами мужского одиночного катания случилась перед турниром шоу-программ. В ответ на вопрос, готов ли он снова сразиться с Ягудиным, Плющенко заявил, что тот «не умеет кататься». Алексей среагировал мгновенно и привёл впечатляющую статистику личных встреч с соперником. 1:0 на Олимпиаде и 3:1 на чемпионатах мира не в пользу Евгения. Правда, затем глава «Ангелов» показал другой список, где наград Плющенко оказалось куда больше.

Защитить честь Ягудина попыталась Татьяна Тарасова, высказавшаяся довольно резко: «Ягудин не умеет кататься? Пусть засунет своё мнение в одно место! Он идиот! Просто идиот!» — негодовала она. Алексей на этот раз промолчал и ответил обидчику на льду, триумфально выиграв турнир в собственный день рождения.