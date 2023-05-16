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Невролог предположил, что Костомаров не восстановится после болезни

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову не удастся вернуться к прежней форме, предположил врач-невролог Александр Евдокимов. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Фигурист был госпитализирован в московскую клинику 10 января 2023 года. За 4 месяца он перенес, по различным данным, два инсульта, менингит и кому. Врачи произвели спортсмену несколько сложных операций.

Специалист пояснил, что современные технологии позволяют при протезировании сохранить почти все функции нервных окончаний.

Вместе с тем, врачи пока не научились восстанавливать и замещать утраченные в силу тех или иных обстоятельств клетки мозга, резюмировал Евдокимов.

Ранее сообщалось, что слухи об отъезде Костомарова за границу для дальнейшей реабилитации и протезирования не подтвердились.

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