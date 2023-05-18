ФФКР не разрешила российскому фигуристу перейти в сборную Чехии

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) не разрешила российскому фигуристу Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство.
Сообщалось, что спортсмен может перейти в сборную Чехии.
«Чиризано одобрения (на смену спортивного гражданства) не получил, как и некоторые другие спортсмены. Кто-то получил, Чиризано в соответствии с правилами нашей федерации и карантином не получил», – заявил генеральный директор ФФКР Александр Коган.
Чиризано 21 год, он выступает в танцах на льду. В январе распался его дуэт с Ириной Хаврониной, после чего фигурист стал тренироваться с чешкой Денисой Цимловой в Монреале.
Хавронина и Чиризано – победители юношеских Олимпийских игр 2020 года, этапов юниорского Гран-при, юниорского первенства России.
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