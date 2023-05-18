ФФКР не разрешила российскому фигуристу перейти в сборную Чехии

«Чиризано одобрения (на смену спортивного гражданства) не получил, как и некоторые другие спортсмены. Кто-то получил, Чиризано в соответствии с правилами нашей федерации и карантином не получил», – заявил генеральный директор ФФКР Александр Коган .

Чиризано 21 год, он выступает в танцах на льду. В январе распался его дуэт с Ириной Хаврониной, после чего фигурист стал тренироваться с чешкой Денисой Цимловой в Монреале.