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ФФКР не разрешила Дарио Чиризано перейти в сборную Чехии

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) не разрешила российскому фигуристу Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство.

ФФКР не разрешила российскому фигуристу перейти в сборную Чехии
© Sports.ru

Сообщалось, что спортсмен может перейти в сборную Чехии.

«Чиризано одобрения (на смену спортивного гражданства) не получил, как и некоторые другие спортсмены. Кто-то получил, Чиризано в соответствии с правилами нашей федерации и карантином не получил», – заявил генеральный директор ФФКР Александр Коган.

Чиризано 21 год, он выступает в танцах на льду. В январе распался его дуэт с Ириной Хаврониной, после чего фигурист стал тренироваться с чешкой Денисой Цимловой в Монреале.

Хавронина и Чиризано – победители юношеских Олимпийских игр 2020 года, этапов юниорского Гран-при, юниорского первенства России.

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