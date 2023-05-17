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Медведева: неудобно прыгать, потому что сильно похудела

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева пообщалась с подписчиками в социальной сети. Спортсменка рассказала, что вес влияет на спортивные навыки.

Медведева: неудобно прыгать, потому что сильно похудела
© Betassist

«Я сильно похудела, и мне теперь неудобно прыгать. Казалось бы, в фигурном катании должно работать всё наоборот. Но нет», — сказала Медведева.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхёнчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачёте. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

Ранее Медведева поздравила футбольный клуб «Динамо» со столетием, выразив уверенность, что нынешний состав команды способен вписать новую страницу в историю бело-голубых и добиться больших успехов.

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