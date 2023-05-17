Медведева: неудобно прыгать, потому что сильно похудела

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева пообщалась с подписчиками в социальной сети. Спортсменка рассказала, что вес влияет на спортивные навыки.

«Я сильно похудела, и мне теперь неудобно прыгать. Казалось бы, в фигурном катании должно работать всё наоборот. Но нет», — сказала Медведева.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхёнчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачёте. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.