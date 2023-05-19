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Журналист Вайцеховская: логично, что ФФККР отказал в смене гражданства Чиризано

Спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) запретить Дарио Чиризано менять спортивное гражданство.

Журналист Вайцеховская: логично, что ФФККР отказал в смене гражданства Чиризано
© РИА Новости

«ФФКР отказала Чехии в том, чтобы за эту страну выступал российский фигурист. В нынешней политической ситуации — совершенно логичное и предсказуемое решение», — написала Вайцеховская в своем Telegram-канале.

Также она отметила, что без согласия федерации на переход фигурист попадает под двухлетний карантин, который заканчивается в конце года.

«Ну и к чему тогда истерить по поводу недополученного разрешения?» — добавила Вайцеховская.

Чиризано ранее выступал за Россию в танцевальном дуэте с Ириной Хаврониной. В конце 2022 года пара распалась. В начале мая стало известно, что Чиризано объединился в дуэте с Денисой Цимловой из Чехии, пара переехала в Монреаль и стала тренироваться под руководством Ромэна Агенауэра.

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