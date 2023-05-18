Трусова рассказала о тренировках в группе Тутберидзе

«У Этери Георгиевны всегда была произвольная вечером, а утром короткая. Иногда можно было подойти и сказать: «Может, почистимся?». Это означает, что мы просто прыгаем по заданию. Если получалось уговорить, то у нас весь день был из прыжков, а в конце шесть минут и короткая. В один такой день у нас все получили третий или второй уровень вращений в распечатке от Этери Георгиевны. На следующий день нам сказали, если не будет у всех четвертого уровня, то перекатывать будем не короткую, а произвольную», — приводит слова Трусовой Sport24.