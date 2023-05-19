Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает находиться в больнице. Подробности восстановления спортсмена стали известны ТАСС.

«Роман набирается сил, продолжает тренироваться — закачивает мышцы, на это нужно время», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что настроение у Костомарова нормальное, но пока спортсмен останется в реанимационной палате.

Ранее стало известно, что Костомарова начали готовить к протезированию, которое планируется сделать в России. Отмечалось, что к операциям могут быть привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы.