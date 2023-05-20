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Тренер Тарасова обозначила условия МОК, с которыми стоит соглашаться российским спортсменам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об условиях допуска российских спортсменов. 19 мая министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин призвал допущенных к соревнованиям россиян не бойкотировать турниры.

Тарасова обозначила условия МОК, с которыми стоит соглашаться России
© РИА Новости

"Считаю, что нам не надо бойкотировать соревнования. Но, думаю, мы должны соглашаться только на те условия МОК, которые одинаковы для всех", - приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля 2022 года рекомендовал международным федерациям отстранить от участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. После этого были отменены или перенесены международные соревнования, которые планировалось провести на территории России.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев пошутил про слова Олега Матыцина, упомянув главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

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