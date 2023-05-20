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«Произошло настоящее чудо»: Врач Авербах рассказал о восстановлении Костомарова

Главный врач петербургской частной скорой помощи Лев Авербах прокомментировал ход восстановления фигуриста Романа Костомарова.

«Произошло настоящее чудо»: Врач рассказал о восстановлении Костомарова
© РИА Новости

«Работа с мышцами — очень важный процесс в случае Костомарова. После такого разрушения организма и восстановления мышцы теряют свою функциональную деятельность. Уверен, что ему прикрепили специалиста по восстановлению мышечного каркаса, который разрабатывает индивидуальные упражнения», – приводит слова Авербаха Sport24.

Врач добавил, что на восстановление мышц Костомарова уйдет около полугода. Специалист также добавил, что выход Романа из состояния глубокой болезни – это «настоящее чудо».

Костомарову 46 лет. В январе этого года он попал в больницу с тяжелой формой пневмонии. На протяжении нескольких месяцев Роман находился на аппаратах поддержания жизнедеятельности организма (ИВЛ, ЭКМО). Периодически спортсмена вводили в медикаментозный сон. Из-за некроза врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы и кисть.

В апреле Костомаров стал приходить в себя. В мае он опубликовал первый пост после болезни. Теперь фигурист проходит восстановление, его готовят к протезированию.

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