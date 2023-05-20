Названа примерная дата выписки Костомарова из больницы

Названа примерная дата выписки из больницы Романа Костомарова
Стала известна примерная дата выписки из больницы олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
По его данным, спортсмена выпишут в конце мая. Костомарова переведут в другую клинику для протезирования конечностей.
Сейчас фигуристу стало намного лучше. Он прошел курс занятий с психологом, восстановился после тяжелой болезни и многочисленных операций.
Спортсмен находится в хорошем расположении духа, регулярно занимается с тренерами и активно готовится к протезированию. Ее планируется провести в ближайший месяц.
В январе олимпийского чемпиона по фигурному катанию госпитализировали с пневмонией. Из-за осложнений начался некроз тканей, врачам пришлось ампутировать часть кистей и стоп.