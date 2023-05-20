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Алена Косторная объявила о помолвке с Георгием Куницей

Фигурист Георгий Куница официально сделал предложение своей партнерше Алёне Косторной. Об этом фигуристка рассказала в соцсетях, сообщает «Чемпионат».

Косторная объявила о помолвке с Куницей
© Соцсети Георгия Куницы

По её словам, 15 мая она и Куница официально стали новой спортивной парой. В этот же день партнер обратился к ней с предложением руки. При этом фигуристка посетовала, что информацию о запланированном походе в загс утаить не удалось из-за СМИ.

«Упс… Интриги не вышло (большое спасибо, дорогие журналисты). Не забудьте только позвать нас на нашу свадьбу» - написала Косторная.

Алёна Косторная перенесла операцию на бедре и после восстановления решила попробовать силы в парном катании. Её партнёром стал Георгий Куница.

Фигуристка Косторная сломала руку из-за безрассудного трюка

Ранее Косторная объяснила, почему решила уйти от тренера Этери Тутберидзе.

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