$79.91-0.1386.28-0.22

Фигурист Угожаев поделился впечатлениями от участия в Российско-китайских играх

Российский фигурист Николай Угожаев дал комментарий по поводу участия в Российско-китайских играх.

Фигурист Угожаев поделился впечатлениями от участия в Российско-китайских играх
© Чемпионат.com

«Организация очень хорошая была, все очень дружелюбные. Конечно, с масками тяжело, но есть опыт. Никуда нельзя было выйти? Если честно, не очень хотелось, я не любитель на стартах куда-то выходить гулять, мне привычнее в номере отдыхать. Продукты интересные были, да и цены, мягко скажем, очень низкие. Если взять тот же «Сникерс», китайский стоит раза в два дешевле, чем здесь у нас. Везде были надписи на русском и на английском языке, в столовой всё на русском, в номерах, так что всё было понятно. Волонтёры — очень классные ребята, у них плохо получалось говорить на русском, но они пытались (улыбается)», — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий