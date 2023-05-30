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Тарасова позвонила лечащему врачу Костомарова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова позвонила лечащему врачу олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Она узнала у него о состоянии спортсмена, передает Woman.ru.

Тарасова позвонила лечащему врачу Костомарова
© РИА Новости

«Звонила, узнавала про него. Он, конечно, держится, молодец, но потихоньку идет, это же не быстро. Такие травмы. Потихоньку, дай бог, чтобы скорее. Очень долго все идет! Пока не выписывают, долго еще. Так врач сказал», — сказала Тарасова.

Она отметила, что ничего не слышала про операцию и с Костомаровым или его женой не говорила.

Стали известны подробности восстановления Костомарова

Напомним, что фигурист попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Ему делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Спустя время его состояние улучшилось, но затем стало известно, что ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на правой руке, а затем и все пальцы на левой руке. В марте сообщалось, что спортсмен начал приходить в себя. Сейчас он восстанавливается после болезни.

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