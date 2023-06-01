Российский фигурист Володин официально перешёл в сборную Германии

Российский фигурист Никита Володин с нового сезона будет выступать с немкой Минервой Фабьенне Хазе. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания Германия (DEU).

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Отметим, что Хазе и Володин могут начать выступать под немецким флагом на международных соревнованиях с 23 июня 2023года.

Ранее стало известно, что Володин получил разрешение на переход в сборную Германии от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Уже затем 23-летний фигурист подал заявку в Международный союз конькобежцев (ISU).

Володин на родине катался в паре с Алиной Устимкиной. Вместе они завоевали бронзовую медаль на юношеских Олимпийских играх в 2016 году.