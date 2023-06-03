Авербух отметил бойцовский дух Романа Костомарова

Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух отметил волевые качества фигуриста Романа Костомарова. Он напомнил, что постоянно находится на связи со спортсменом, у которого продолжается реабилитация.

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По словам Авербуха, Костомаров не теряет силы духа и борется за свое выздоровление. Хореограф постоянно общается с Костомаровым и поддерживает его.

«Рома — настоящий боец. Мы с Ромой на постоянной связи. Общаемся, поддерживаем друг друга, он очень сильный человек. Так что все будет хорошо. Уверен, все вместе мы со всем справимся», — сказал Авербух в беседе с Пятым каналом.

Ранее Авербух призвал не доверять информации, публикуемой в различных Telegram-каналах, потому что их авторы эксплуатируют тему здоровья олимпийского чемпиона.