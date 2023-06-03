$80.88-0.0987.10+0.52

Авербух отметил бойцовский дух Романа Костомарова

Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух отметил волевые качества фигуриста Романа Костомарова. Он напомнил, что постоянно находится на связи со спортсменом, у которого продолжается реабилитация.

Авербух отметил бойцовский дух Романа Костомарова
© слово и дело

По словам Авербуха, Костомаров не теряет силы духа и борется за свое выздоровление. Хореограф постоянно общается с Костомаровым и поддерживает его.

«Рома — настоящий боец. Мы с Ромой на постоянной связи. Общаемся, поддерживаем друг друга, он очень сильный человек. Так что все будет хорошо. Уверен, все вместе мы со всем справимся», — сказал Авербух в беседе с Пятым каналом.

Ранее Авербух призвал не доверять информации, публикуемой в различных Telegram-каналах, потому что их авторы эксплуатируют тему здоровья олимпийского чемпиона.

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу 10 января с диагнозом пневмония. За долгое время нахождения в клинике он несколько раз находился в медикаментозной коме и ему провели операции по ампутации. Сейчас специалисты занимаются восстановлением не только физического, но и эмоционального состояния фигуриста. Также его готовят к протезированию.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий