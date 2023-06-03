Авербух отметил бойцовский дух Романа Костомарова
Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух отметил волевые качества фигуриста Романа Костомарова. Он напомнил, что постоянно находится на связи со спортсменом, у которого продолжается реабилитация.
По словам Авербуха, Костомаров не теряет силы духа и борется за свое выздоровление. Хореограф постоянно общается с Костомаровым и поддерживает его.
«Рома — настоящий боец. Мы с Ромой на постоянной связи. Общаемся, поддерживаем друг друга, он очень сильный человек. Так что все будет хорошо. Уверен, все вместе мы со всем справимся», — сказал Авербух в беседе с Пятым каналом.
Ранее Авербух призвал не доверять информации, публикуемой в различных Telegram-каналах, потому что их авторы эксплуатируют тему здоровья олимпийского чемпиона.
Напомним, Роман Костомаров попал в больницу 10 января с диагнозом пневмония. За долгое время нахождения в клинике он несколько раз находился в медикаментозной коме и ему провели операции по ампутации. Сейчас специалисты занимаются восстановлением не только физического, но и эмоционального состояния фигуриста. Также его готовят к протезированию.