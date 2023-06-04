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Отец Смолкина опроверг информацию о смене сыном и Дианой Дэвис спортивного гражданства

Актёр Борис Смолкин опроверг информацию о том, что его сын, российский фигурист Глеб Смолкин и его напарница в танцах на льду Диана Дэвис получили разрешение на смену спортивного гражданства от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Отец Смолкина опроверг информацию о смене сыном спортивного гражданства
© Чемпионат.com

«Я приблизительно даже знаю, кто это пишет. Ну чего вы их слушаете! Очередной фейк», – приводит слова Бориса Смолкина «Матч ТВ».

Напомним, ранее издание The Skating Lesson сообщало, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили разрешение от ФФККР на смену спортивного гражданства и, вероятно, смогут представлять на соревнованиях Грузию.

Последним стартом Глеба Смолкина и Дианы Дэвис были зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, где они заняли 14-е место в составе команды ОКР. До этого они стали седьмыми на чемпионате Европы. Пара тренируется в США и в нынешнем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.

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