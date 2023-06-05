Щербакова и Трусова не вошли в список кандидатов в сборную России на следующий сезон

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова и серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова не включены в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на следующий сезон. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

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Щербаковой 19 лет, помимо золота Олимпиады в Пекине, в ее активе победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022).