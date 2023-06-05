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Щербакова и Трусова не вошли в список кандидатов в сборную России на следующий сезон

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова и серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова не включены в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на следующий сезон. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Щербакова и Трусова не вошли в список кандидатов в сборную России на следующий сезон
© ТАСС

Щербаковой 19 лет, помимо золота Олимпиады в Пекине, в ее активе победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022).

Трусовой 18 лет, она также является бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2022). На Олимпиаде в Пекине она стала первой в истории спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков.

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