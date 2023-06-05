Авербух прокомментировал отсутствие Щербаковой и Трусовой в сборной

Авербух — об отсутствии Щербаковой и Трусовой в сборной: «С таким же успехом можно спросить, почему в состав не попала великая Слуцкая»
Хореограф Илья Авербух заявил «Матч ТВ», что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова и призер Игр Александра Трусова не вошли в состав сборной России на будущий сезон по спортивному принципу.
— Состав сборной формируется по результатам прошлого сезона. И в прошлом сезоне Аня Щербакова вообще не выступала, а Саша Трусова соответственно участвовала на нескольких этапах [Гран при России], показав плохой результат, и не выступала на чемпионате России.
Если девочки наберут хорошую форму, будут кататься, то все будут счастливы видеть их в составе. Но сборная формируется по единому правилу, которое действует для всех фигуристов. Если человек пропускает соревнования, то не попадает в сборную. С таким же успехом можно спросить, почему в сборную не попала великая Ирина Слуцкая? — сказал Авербух «Матч ТВ».
Щербаковой и Трусовой нет в обновленных списках кандидатов в национальную команду, которые опубликованы на официальном сайте Министерства спорта РФ. В состав сборной вошли Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян и Елизавета Туктамышева.
Авербух — об отсутствии Щербаковой и Трусовой в сборной: «С таким же успехом можно спросить, почему в состав не попала великая Слуцкая»
«Эпохи заканчиваются, легенды живут вечно». «Милан», «МЮ» и «ПСЖ» — о завершении карьеры Ибрагимовича
КДК РФС рассмотрит нецензурную брань капитана «Спартака» Джикии в адрес судьи