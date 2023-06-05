Авербух прокомментировал отсутствие Щербаковой и Трусовой в сборной

— Состав сборной формируется по результатам прошлого сезона. И в прошлом сезоне Аня Щербакова вообще не выступала, а Саша Трусова соответственно участвовала на нескольких этапах [Гран при России], показав плохой результат, и не выступала на чемпионате России.



Если девочки наберут хорошую форму, будут кататься, то все будут счастливы видеть их в составе. Но сборная формируется по единому правилу, которое действует для всех фигуристов. Если человек пропускает соревнования, то не попадает в сборную. С таким же успехом можно спросить, почему в сборную не попала великая Ирина Слуцкая? — сказал Авербух «Матч ТВ».