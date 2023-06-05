Щербакова и Трусова не вошли в список кандидатов в сборную России на следующий сезон

Щербакова, Трусова и Коляда не вошли в состав сборной России
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова не включены в состав сборной России на следующий сезон. Об этом пишет sport24.
В опубликованный Министерством спорта России список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24 у женщин вошли Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева.
В мужскую сборную включены Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко. При этом отсутствует серебряный призер Олимпийских игр-2018 в команде Михаил Коляда.
В состав сборной России в парном катании включены Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.
В резерве числятся Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Мария Дыбкова — Алексей Хвалько, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин, Александра Прокопец — Александр Васькович.
Напомним, что 1 марта 2022 года на фоне спецоперации на Украине совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов и конькобежцев от участия в международных турнирах. Конгресс организации утвердил это решение — запрет действует до особого уведомления.
В июне ISU не стал публиковать фотографии российских фигуристов в галерее олимпийских чемпионов игр в Пекине по случаю Международного олимпийского дня. Одиночное женское катание было проиллюстрировано не фотографией занявшей первое место Анны Щербаковой, а снимком японки Каори Сакамото, которая стала лишь бронзовым призером соревнований.