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Щербакова, Трусова и Коляда не вошли в состав сборной России

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова не включены в состав сборной России на следующий сезон. Об этом пишет sport24.

Щербакова и Трусова не вошли в список кандидатов в сборную России на следующий сезон
© ТАСС

В опубликованный Министерством спорта России список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24 у женщин вошли Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева.

В мужскую сборную включены Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко. При этом отсутствует серебряный призер Олимпийских игр-2018 в команде Михаил Коляда.

В состав сборной России в парном катании включены Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия МишинаАлександр Галлямов, Евгения ТарасоваВладимир Морозов, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

В резерве числятся Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Мария Дыбкова — Алексей Хвалько, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Софья ЛеонтьеваДаниил Горелкин, Александра Прокопец — Александр Васькович.

Напомним, что 1 марта 2022 года на фоне спецоперации на Украине совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов и конькобежцев от участия в международных турнирах. Конгресс организации утвердил это решение — запрет действует до особого уведомления.

В июне ISU не стал публиковать фотографии российских фигуристов в галерее олимпийских чемпионов игр в Пекине по случаю Международного олимпийского дня. Одиночное женское катание было проиллюстрировано не фотографией занявшей первое место Анны Щербаковой, а снимком японки Каори Сакамото, которая стала лишь бронзовым призером соревнований.

Фигурное катание, Даниил Горелкин, Софья Леонтьева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Софья Акатьева, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Галлямов, Камила Валиева, Аделия Петросян, Каори Сакамото, Макар Игнатов, Александра Трусова, Петр Гуменник, Евгений Семененко, Юлия Артемьева, Дмитрий Алиев, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Александр Самарин, Анастасия Мишина, Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова, Артем Ковалев, Анна Щербакова, Владимир Морозов, Минспорт России, СБОРНАЯ РОССИИ
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