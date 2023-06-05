Щербакова и Трусова не вошли в список кандидатов в сборную России на следующий сезон

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова не включены в состав сборной России на следующий сезон. Об этом пишет sport24.

Напомним, что 1 марта 2022 года на фоне спецоперации на Украине совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов и конькобежцев от участия в международных турнирах. Конгресс организации утвердил это решение — запрет действует до особого уведомления.