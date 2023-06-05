Тарасова считает правильным решение Дэвис и Смолкина выступать за сборную Грузии

«Думаю, что это правильное решение. Если Федерация фигурного катания приняла такое решение, значит так ему и быть. Ничего особенного в этом нет. Здесь они совсем не выступали. Я их вообще два года не видела. А в сборной Грузии они, конечно же, будут выступать», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.