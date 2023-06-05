Ирина Роднина: Дэвис и Смолкин не занимают высокие места в российском фигурном катании

«Потеря? Если из «Химок» ушел бы наш футболист в другую сборную, это было бы потерей? Вот вам и ответ на вопрос.



Дэвис и Смолкин не занимают высокие места в российском фигурном катании. Речи о потери быть не может.



Они будут выступать на международных соревнованиях и пусть выступают. Тут нет какой-то великой беды», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка.