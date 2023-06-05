Ирина Роднина: «Дэвис и Смолкин не занимают высокие места в российском фигурном катании. Речи о потери быть не может»
Ирина Роднина не считает потерей уход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.
Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду. Сегодня об их переходе сообщила главный тренер сборной России Елена Чайковская.
«Потеря? Если из «Химок» ушел бы наш футболист в другую сборную, это было бы потерей? Вот вам и ответ на вопрос.
Дэвис и Смолкин не занимают высокие места в российском фигурном катании. Речи о потери быть не может.
Они будут выступать на международных соревнованиях и пусть выступают. Тут нет какой-то великой беды», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка.
Дэвис и Смолкин представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место.
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