Щерабкову и Трусову вернули в сборную России

Олимпийскую чемпионку 2022 года в женском одиночном катании Анну Щербакову и серебряную примерку Игр 2022 года Александру Трусову включили в дополнительный список сборной России по фигурному катанию. Об этом сообщила главный тренер сборной Елена Чайковская .

«Да, Аню и Сашу решением тренерского совета внесли в дополнительный список состава сборной. Помимо девочек там большое количество фигуристов, которые не участвовали в соревнованиях из-за травм или по другим причинам», — приводит слова Чайковской «Матч ТВ».

Напомним, что до этого Щербакова и Трусова не значились в списке кандидатов для попадания в национальную команду на сезон-2023/24.