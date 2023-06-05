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Щерабкову и Трусову вернули в сборную России

Олимпийскую чемпионку 2022 года в женском одиночном катании Анну Щербакову и серебряную примерку Игр 2022 года Александру Трусову включили в дополнительный список сборной России по фигурному катанию. Об этом сообщила главный тренер сборной Елена Чайковская.

Щерабкову и Трусову вернули в сборную России
© РИА Новости

«Да, Аню и Сашу решением тренерского совета внесли в дополнительный список состава сборной.

Помимо девочек там большое количество фигуристов, которые не участвовали в соревнованиях из-за травм или по другим причинам», — приводит слова Чайковской «Матч ТВ».

Напомним, что до этого Щербакова и Трусова не значились в списке кандидатов для попадания в национальную команду на сезон-2023/24.

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