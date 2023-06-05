Фигуристка Косторная об отсутствии в списках сборной России: все по‑честному
Российская фигуристка Алена Косторная высказалась об отсутствии в списках национальной команды, передает «Матч ТВ».
«Я перешла из одной группы в другую, стала выступать в парном катании. Будем отбираться. Все по честному, на общих условиях», — сказала Косторная.
Косторная работала с Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Евгению Плющенко. Весной 2021 года вернулась в «Хрустальный» с условием 2 месяца быть на испытательном сроке.
Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой. Там она также тренировалась недолго. В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. Теперь она катается с Георгием Куницей.